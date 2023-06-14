Орел от банкротства сможет спасти Путин или чудо

Город Орёл как муниципальное образование к августу останется без средств к существованию.

Катастрофу, которая приближается, обсудили на заседании профильного комитета Орловского облсовета 14 июня. Объем муниципального долга на 1 января составил 2,57 млрд рублей, кредиторская задолженность на 1 мая – 1,15 млрд рублей.

«В настоящее время сложилась критическая ситуация с оплатой долговых обязательств муниципального образования, — сообщил заместитель мэра Алексей Степанов. – Дополнительных источников дохода в бюджете Орла нет. Решить проблему собственными силами не представляется возможным. В случае непринятия должных мер в ближайшее время – июле-августе будут заблокированы счета бюджетных учреждений, администрации, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», что приведет к срыву подготовки к новому учебному году и невозможности выполнения поставленных задач, в том числе реализацию национальных проектов».

Чиновник назвал необходимую сумму – 2,5 млрд рублей. В нее входят исковые требования судебных органов, погашение кредиторской задолженности прошлых лет, компенсация риска непродажи акций ОАО «Орел-отель» (деньги от приватизации наполняют казну только виртуально).

Область запланировала на поддержку города 0,57 млрд рублей. По словам руководителя департамента финансов Орловской области Елены Сапожниковой, все доходы региона перераспределены.

«Мы предложили казначейский кредит, который их на это время выручит. Губернатор обратился к президенту с данной проблемой. Сейчас это обращение рассматривается», — сообщила Елена Сапожникова.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что казначейский кредит – «это глоток воздуха, но только один». Через два месяца его уже нужно будет вернуть. Секвестирование – отказ от всех видов льгот гражданам – не принесет сумму, которая сможет закрыть потребность. Питание в школах, дачные маршруты, летние лагеря, поддержка семей СВО и т.д. — всего 242 млн рублей. Социальные последствия будут несопоставимы, отметил Алексей Степанов.

«Выходит, мы банкроты, — воскликнул председатель комитета по бюджету Сергей Потемкин. – Когда подойдет крах?»

«К августу», — ответил Алексей Степанов.

Повисло тяжелое молчание.

«Это мы в августе вылетим в трубу?» — переформулировал Потемкин

«Есть риск, — ответил Степанов. — Только одну зарплату и сможем обеспечить».

ИА «Орелград»