Орловец утонул в пруду

14.6.2023 | 11:18 Новости, Происшествия

Его тело нашли на берегу.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, происшествие случилось в Сосковском районе в деревне Сковородовка. Накануне около 19 часов очевидец сообщил в службу спасения, что в местном пруду утонул человек.

Спасатели-водолазы прибыли на место и обнаружили тело примерно в пятидесяти метрах от берега. Известно, что погибшему было 62 года. Данный пляж является неофициальным и не оборудован для купания.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Купальный сезон начался в Орловской области только 1 июня, но за это время в регионе уже произошло пять ЧП на воде, в том числе три со смертельным исходом.

ИА «Орелград»

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