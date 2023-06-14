Орловец утонул в пруду

Его тело нашли на берегу.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, происшествие случилось в Сосковском районе в деревне Сковородовка. Накануне около 19 часов очевидец сообщил в службу спасения, что в местном пруду утонул человек.

Спасатели-водолазы прибыли на место и обнаружили тело примерно в пятидесяти метрах от берега. Известно, что погибшему было 62 года. Данный пляж является неофициальным и не оборудован для купания.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Купальный сезон начался в Орловской области только 1 июня, но за это время в регионе уже произошло пять ЧП на воде, в том числе три со смертельным исходом.

ИА «Орелград»