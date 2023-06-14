Орловский водитель скрылся с места ДТП

Его «Нива» врезалась в стоявшую «Оку».

ДТП произошло накануне в 18:19 на трассе «Орёл-Тамбов» на 77-м километре (в Покровском районе). Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, неустановленный водитель «Нивы», который ехал в направлении областного центра Орловщины, нарушил правила и допустил наезд на «Оку», стоявшую на правой обочине. Затем он скрылся с места происшествия.

В момент ДТП водитель «Оки», 48-летний мужчина, находился не за рулём, а под капотом своего автомобиля. Он получил телесные повреждения и был экстренно госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

Также пострадали двое пассажиров «Оки». 47-летняя женщина находилась на переднем пассажирском сидении автомобиля. Врачи оказали ей необходимую помощь. Другому пострадавшему пассажиру, ещё одному 48-летнему мужчине, предложили лечь в стационар, но он отказался. Медики отпустили его домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»