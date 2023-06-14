Под Орлом грузовик «кинул колесо» в легковушку

Пострадала пассажирка.

ДТП произошло накануне в 21:50 на трассе «Орёл – Тамбов» на 22-м километре (на территории Свердловского района). Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, грузовик МАН с полуприцепом «Когель» ехал по направлению из областного центра в Ливны.

В какой-то момент заднее левое колесо полуприцепа «зажило собственной жизнью». Оно отсоединилось и налетело на легковой автомобиль «Рено Логан», который ехал во встречном направлении.

Итог такого столкновения оказался для легковушки серьёзным. «Рено» опрокинулось и съехало в кювет, получив существенные повреждения. Кроме того, 47-летняя женщина, пассажир легкового автомобиля, получила телесные повреждения. Однако госпитализация ей не понадобилась.

Ранее стало известно, что накануне неустановленный водитель на «Ниве» врезался в припаркованную «Оку» и скрылся с места происшествия.

ИА «Орелград»