В Орле Карачевскую готовят к возвращению трамваев

Рельсы начали освобождать от асфальта.

Год назад их «закатали» в дорожное полотно в связи с тем, что трамвайное движение здесь прекратилось (из-за ремонта Красного моста). Свежие фотографии с Карачевской улицы опубликовал паблик «Общественный транспорт Орла онлайн». Судя по всему, в недалёком будущем орловский трамвай вернётся в привычное место своего обитания.

Накануне во время «Прямой линии» губернатор Орловской области Андрей Клычков ещё раз заявил, что Красный мост могут открыть летом, пусть и на время. Однако трамваев и троллейбусов это не коснётся.

«Если это будет необходимо, то в конце лета подрядчик откроет мост частями для движения автотранспорта для усадки и обкатки. После этого мост снова закроется и будет доделываться. [Окончательное] открытие в ноябре», — рассказал губернатор.

Ранее стало известно, что в Орле планируется потратить 1,1 миллиард рублей на капитальный ремонт трёх улиц (Карачевской, Гостиной и Пушкина), по которым до ремонта Красного моста ходили трамваи. Завершение этих работ запланировано на 2026 год. Такие данные содержатся в «Муниципальной инвестиционной программе» на 2022-2026 годы.

ИА «Орелград»