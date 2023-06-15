«КиберЖириновский». ЛДПР презентовала на ПМЭФ-2023 искусственный интеллект

15.6.2023 | 19:50 Новости, Общество

Цифрового политика создала нейросеть, взяв за основу внешность и темперамент Владимира Жириновского.

Фото: Дмитрий Андреев

Искусственный интеллект «КиберЖириновский» — это первый в мире цифровой политик, созданный нейросетью. В течение нескольких месяцев команда лаборатории «Наносемантика» трудилась над созданием уникального алгоритма. Программисты обучили искусственный интеллект мыслить, анализировать, разговаривать и даже имитировать мимику основателя ЛДПР. Оцифровали научные труды, интервью и выступления Владимира Вольфовича.

Уникальный цифровой проект презентовали на Петербургском международном экономическом форуме-2023. Участники смогли задать виртуальному Жириновскому вопросы.

— Нейросеть выглядит, думает, говорит, имеет такой же темперамент, как основатель ЛДПР, но это не аналог Жириновского. Это его ученик, который будет расти и крепнуть, – рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам координатора Орловского регионального отделения ЛДПР Владислава Числова, созданный алгоритм не имеет аналогов во всём мире. Таким образом опыт ЛДПР в этом вопросе является передовым.

— Безусловно, КиберЖириновский – это в первую очередь исследовательский и научный проект. Но все мы прекрасно видим и осознаём то, как в настоящее время укрепляется влияние искусственного интеллекта, который в разных руках может быть использован по-разному. Именно поэтому мы должны создавать собственные продукты и стремиться к лидерству во всех областях! – прокомментировал Числов.

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