Клычков встретился с президентом Концерна «Калашников»

Орловский губернатор договаривается о новых производствах.

Встреча с президентом АО «Концерн «Калашников»» Аланом Лушниковым состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в «северной столице» в эти дни. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Концерн, входящий в группу компаний «Калашников», является передовой организацией российской стрелковой отрасли. Здесь выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, в том числе, беспилотные летательные аппараты и скоростные катера.

Сейчас «Концерн «Калашников»» расширяет и модернизирует свои мощности. Сообщается, что Клычков обсудил с главой компании возможность открытия новых производств на территории нашей области.

«Сегодня поддержка и оказание содействия развитию предприятий в данной отрасли — одна из важнейших задач страны и регионов», — отметил губернатор.

ИА «Орелград»