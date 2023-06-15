Орловская полиция привлекла к ответу 758 «должников»

15.6.2023 | 15:13 Закон и порядок, Новости

Они «затянули» с оплатой административных штрафов.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Полиция проводит в Орле мероприятие «Должник».  В его рамках привлекаются к ответственности горожане, которые уклоняются от оплаты таких взысканий.

С начала года и по конец мая таких оказалось 758 человек. 430 из них выявлены в Советском районе, 120 – в Северном, 109 – в Заводском и 99 – в Железнодорожном.

Дополнительная ответственность наступает при неуплате административного штрафа в течении 70 суток после вынесения соответствующего постановления. Наказанием может стать

  • наложение ещё одного административного штрафа в размере двойной суммы неуплаченного,
  • административный арест на срок до 15 суток,
  • обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, соответствующие материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания в принудительном порядке.

Управление МВД по Орловской области  просит граждан не ждать «крайних мер» и исполнить свой долг, а также напоминает, что за получением квитанции на оплату штрафа нужно обращаться в территориальный орган внутренних дел.

ИА «Орелград»

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