Орловская полиция привлекла к ответу 758 «должников»

Они «затянули» с оплатой административных штрафов.

Полиция проводит в Орле мероприятие «Должник». В его рамках привлекаются к ответственности горожане, которые уклоняются от оплаты таких взысканий.

С начала года и по конец мая таких оказалось 758 человек. 430 из них выявлены в Советском районе, 120 – в Северном, 109 – в Заводском и 99 – в Железнодорожном.

Дополнительная ответственность наступает при неуплате административного штрафа в течении 70 суток после вынесения соответствующего постановления. Наказанием может стать

наложение ещё одного административного штрафа в размере двойной суммы неуплаченного,

административный арест на срок до 15 суток,

обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, соответствующие материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания в принудительном порядке.

Управление МВД по Орловской области просит граждан не ждать «крайних мер» и исполнить свой долг, а также напоминает, что за получением квитанции на оплату штрафа нужно обращаться в территориальный орган внутренних дел.

ИА «Орелград»