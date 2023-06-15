Орловские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов

Результаты Национального рейтинга университетов 2023 года опубликовал «Интерфакс».

Группа «Интерфакс» представила XIV ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2023 год. Как сообщается на сайте агентства, в результате в число лучших университетов России вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государственный университет и другие. Отметим, что 19-е место заняли наши соседи по ЦФО — Белгородский государственный национальный исследовательский университет, а на 20-й строчке расположилась Российская академия народного хозяйства и государственной службы, филиал которой имеется в Орле.

Однако непосредственно орловские вузы остались даже за бортом первой сотни университетов. Так, лучшим в регионе стал Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, занявший в сводном рейтинге 114-115 место (часть мест различные вузы поделили между собой). Как уточнили в самом ОГУ, по сравнению с 2022 годом вуз улучшил параметр «образование» на 814 баллов и получил 40-ю строчку. По параметру «исследования» университет увеличил результат параметра на 215 баллов и занял 113-115 место.

Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина поделил 182-186 места с Забайкальким госуниверситетом, Тверским государственным техническим университетом, Университетом Дубны и Ухтинским государственным техническим университетом. Все эти вузы набрали по 366 баллов в сводном рейтинге. ОГУ им. И.С. Тургенева набрал 395 баллов, поделив 114-115 места с Воронежским государственным техническим университетом.

Добавим, что в рамках рейтингового исследования была проведена оценка деятельности 368 университетов России. В рейтинг включены все ведущие университеты страны: 28 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 32 опорных, а также 98 университетов, участвующих в программе «Приоритет 2030». Кроме того, была оценена деятельность семи негосударственных университетов. Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, представленных университетами, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс».

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, бренд. Все параметрические и сводная оценки приводятся к безразмерной 1000-балльной шкале, а университеты ранжируются по убыванию величины оценки. Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов.

«Результаты ежегодного исследования деятельности российских университетов свидетельствуют об их стабильном и планомерном развитии в условиях серьезных трансформаций и необходимых преобразований, — считает первый заместитель генерального директора агентства «Интерфакс» Алексей Горшков. — Современные вузы находят новые пути для сохранения конкурентоспособности и каналы для коммуникаций между академическим сообществом, массовыми аудиториями и бизнесом».