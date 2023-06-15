Орловского губернатора будут выбирать три дня

15.6.2023 | 18:01 Новости, Общество, Политика

Об этом заявили в избиркоме.

ИА «Орелград»

Выборы назначены на 8, 9 и 10 сентября. Такое решение приняла избирательная комиссия Орловской области. О нём сообщила глава избиркома – Лилия Пиняева.

То же самое касается и дополнительных выборов в депутаты муниципальных советов.

Ранее облсовет назначил основной датой выборов губернатора Орловской области 10 сентября, всероссийский единый день голосования. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя областного департамента финансов Дмитрий Шахов, на организацию и проведение выборов планируется израсходовать 140 млн рублей.

В этот же день, кроме Орловской области, выборы региональных глав пройдут ещё в 25 субъектах Российской Федерации, а дополнительные выборы в муниципальные представительные органы власти — ещё в одиннадцати субъектах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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