Под Орлом в лобовом столкновении грузовиков пострадали два водителя

Авария произошла 15 июня на М-2 «Крым», в районе Лужков.

«Вольво» ехал в сторону Москвы. По неустановленным причинам водитель допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком MAN. Оба водителя получили травмы, госпитализированы, сообщили в УМВД России по Орловской области. Сотрудники отдельного СБ ДПС регулировали дорожное движение, пока изучались обстоятельства ДТП и устранялись их последствия. Устанавливаются причины произошедшего.

Кадры с места аварии опубликованы в группе «Орел Автомобильный». Судя по фото и видео, протараненная машина также снесла столб у шиномонтажа. Кабины свернуты у обоих транспортных средств.

ИА «Орелград»