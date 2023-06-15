Под Орлом в лобовом столкновении грузовиков пострадали два водителя

15.6.2023 | 23:09 Новости, Происшествия

Авария произошла 15 июня на М-2 «Крым», в районе Лужков.

Фото: «Орел Автомобильный»

«Вольво» ехал в сторону Москвы. По неустановленным причинам водитель допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком MAN. Оба водителя получили травмы, госпитализированы, сообщили в УМВД России по Орловской области. Сотрудники отдельного СБ ДПС регулировали  дорожное движение, пока изучались обстоятельства ДТП и устранялись их последствия. Устанавливаются причины произошедшего.

Кадры с места аварии опубликованы в группе «Орел Автомобильный». Судя по фото и видео, протараненная машина также снесла столб у шиномонтажа. Кабины свернуты у обоих транспортных средств.

ИА «Орелград»

Фото: «Орел Автомобильный»
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