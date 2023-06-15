Под Орлом водитель автобуса протаранил остановку

По предварительным данным, перед ДТП он почувствовал недомогание.

Авария произошла 15 июня на транспортной развязке М-2 «Крым». Примерно в 18:50 водитель автобуса «Орел — Мценск» не справился с управлением. Он допустил съезд ПАЗа с дороги на правую обочину, наехал на дорожный знак, врезался в остановку и остановился на барьерном ограждении. В результате происшествия пострадал только водитель 1960 года рождения, никто не из пассажиров не получил травм, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский» устанавливают обстоятельства ДТП.

ИА «Орелград»