Под Орлом водитель автобуса протаранил остановку

15.6.2023 | 23:20 Новости, Происшествия

По предварительным данным, перед ДТП он почувствовал недомогание.

Фото: УМВД России по Орловской области

Авария произошла 15 июня на транспортной развязке М-2 «Крым». Примерно в 18:50 водитель автобуса «Орел — Мценск» не справился с управлением. Он допустил съезд ПАЗа с дороги на правую обочину, наехал на дорожный знак, врезался в остановку и остановился на барьерном ограждении. В результате происшествия пострадал только водитель  1960 года рождения, никто не из пассажиров не получил травм, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский» устанавливают обстоятельства ДТП.

ИА «Орелград»

Фото: УМВД России по Орловской области
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