В Орле на Красном мосту начали класть рельсы

15.6.2023 | 12:03 Новости, Строительство

Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Данный вид работ выполняется силами сотрудников проекта ООО «Северный путь». В данный момент в процессе участвуют восемь человек.

Сначала рельсы будут разложены в нужном порядке. Затем к ним приклеят резиновый профиль. Такая технология применяется в Орле впервые. Резина обеспечит снижение вибрации и шума от проезжающих трамваев. После этого рабочие приступят непосредственно к установке рельс и последующим бетонным работам.

Как сообщает Парахин в соцсетях, предстоит сделать около 500 метров трамвайного пути. Ближайшие несколько недель полотно будут укладывать на подъезде к Красному мосту с левого берега. Затем специалисты перейдут к соответствующим работам на центральной части моста.

ИА «Орелград»

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