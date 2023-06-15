В Орле на Красном мосту начали класть рельсы

Об этом сообщил мэр Юрий Парахин.

Данный вид работ выполняется силами сотрудников проекта ООО «Северный путь». В данный момент в процессе участвуют восемь человек.

Сначала рельсы будут разложены в нужном порядке. Затем к ним приклеят резиновый профиль. Такая технология применяется в Орле впервые. Резина обеспечит снижение вибрации и шума от проезжающих трамваев. После этого рабочие приступят непосредственно к установке рельс и последующим бетонным работам.

Как сообщает Парахин в соцсетях, предстоит сделать около 500 метров трамвайного пути. Ближайшие несколько недель полотно будут укладывать на подъезде к Красному мосту с левого берега. Затем специалисты перейдут к соответствующим работам на центральной части моста.

ИА «Орелград»