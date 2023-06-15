В Орле порассуждали о принудительном трудоустройстве учителей в школы

«Неужели нельзя их заставить», — удивился депутат Устинов.

Вопрос о кадровом дефиците в сфере образования обсудили на заседании профильного комитета Орловского облсовета 15 июня. В регионе 174 вакантных должности, из них 71 — в Орле. Есть шанс закрыть около 130 мест выпускниками этого года, рассказал руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов. По мнению депутата Ирины Гоцаковой, цифру необходимых педагогов можно удвоить, так как некоторые учителя «началки» ведут сразу два класса. А учителя физики «разорвут на части», оценила востребованность Гоцакова. Председатель комитета Олег Кошелев отметил, что в сельской местности в отдельных школах один человек ведет по четыре предмета.

«Одному Господу Богу известно, какое образование [получают дети — Прим. ред.]», — сказал Кошелев.

В это же время в педколледжах и ОГУ обучение проходят около 4400 студентов. В 2023 году предполагаемый выпуск — 900 человек.

«На бюджете учатся 492, неужели их нельзя заставить работать, — воскликнул депутат Иван Устинов. – Государство за них платит, а они уезжают в Москву, Париж. Пусть хотя бы три года отработают».

Алексей Карлов сообщил, что вопрос о целевой подготовке по бюджетным местам рассматривается профильным Министерством.

Олег Кошелев отметил, что в Москве и Подмосковье зарплаты в три раза больше, а Орловская область «заложник в этой ситуации».

Алексей Карлов напомнил, что механизм оплаты в наших образовательных организациях подушевой. Из 346 орловских школ – 121 малокомплектная, от сорока и менее учеников. Кроме того, если молодой специалист придет в сельскую школу, где он будет жить? Готово ли муниципальное образование его принять? Эти вопросы относятся не только к департаменту образования, подчеркнул чиновник.

ИА «Орелград»