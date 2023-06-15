В Орле ученик автошколы пострадал в ДТП

Авария произошла прямо во время учебной поездки.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 22-хлетний ученик находился не за рулём, а на пассажирском сиденье. Аварийную ситуацию допустил его учитель, 58-летний мужчина.

ДТП произошло на перекрёстке Карачевского шоссе и Комсомольской улицы, у автовокзала, накануне в 11:50. «Учебная машина» («Ниссан Ноут») двигалась по шоссе со стороны Латышских стрелков в сторону Комсомольской. В этот момент и случилось столкновение с «Киа Рио», которым управлял 49-летний водитель.

Парень, ехавший в «Ниссане», получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась. Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 8 ДТП, данная авария – единственная, где пострадал человек.

ИА «Орелград»