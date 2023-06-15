В Орле в детском саду нашли «букет» нарушений

Серьёзный «непорядок» выявили КСП, СМИ и прокуратура.

Многочисленные и существенные нарушения, причём разного рода, зафиксированы в Детском саду №65. Учреждение находится в Северном районе на улице Маринченко, 26-А.

Как сообщает прокуратура Орловской области, проверка проводилась на основании акта городской Контрольно-счётной палаты, а также публикаций в средствах массовой информации.

Первая группа нарушений касается проблем с кухней. Установлено, что в течении минувшего года фактические объёмы питания, которое дети получали в садике не соответствовали рекомендуемым суточным нормам. Причём – практически по всем видам продуктов и, конечно, в основном, в сторону уменьшения, а не увеличения нужных показателей.

Также не соблюдались требования к содержанию в рационе детей определённых продуктов и их соотношению между собой.

Кроме того, надзорное ведомство выявило и неоднократные факты закупок питания по завышенным ценам. В некоторых случаях стоимость завышалась в пять или шесть раз.

Также в учреждении зафиксированы и нарушения другого рода. В садике неправомерно завышались размеры компенсаций, которые выплачивались некоторым сотрудникам. В штате незаконно создавались дополнительные единицы. Например, одно такое «дополнительное» место оставалось не занятым в течении минувшего года. Благодаря этому заместитель заведующий и один из воспитателей получали ежемесячные доплаты.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Дела могут возбудить по статьям «халатность», «мошенничество» и «присвоение или растрата». Решение будет принято после процессуальной проверки, которая уже началась.

Также прокуратура Северного района направила в адрес мэра города представление об устранении нарушений.

ИА «Орелград»