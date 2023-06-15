В Орле в Парке Победы зажгут десять тысяч свечей

Так отметят День памяти и скорби.

Акция под названием «Огненные картины войны» состоится накануне, 21 июня. Свечи будут гореть с 20 часов до полуночи. Они сложатся в «огненную» инсталляцию в виде медали «80 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства нашего региона.

Однако основные мероприятия пройдут непосредственно 22 июня. В 4 часа на бульваре Победы у стелы «Орёл – город воинской славы» состоится акция «Свеча памяти». Её участники зажгут свечи, чтобы вспомнить всех погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, из зажжённых лампадок перед стелой выложат символическую фигуру.

В 10 часов в сквере Танкистов состоится официальный траурный митинг. В 12:15 Орловская область присоединится к всероссийской минуте молчания. В 17 часов на улице Ленина перед зданием МФЦ начнет работать выставка вещей и документов эпохи Великой Отечественной войны под названием «Нам этот день не забыть никогда!». Часть экспонатов составят находки поисковых экспедиций.

Также в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, примут участие все муниципальные образования региона.

ИА «Орелград»