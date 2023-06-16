Бизнес-омбудсмен усомнился в доступности мер поддержки

Уполномоченный назвал проблемные места механизма поддержки бизнеса.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловском областном Совете народных депутатов состоялся круглый стол по теме «Проблемы и перспективы оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в условиях экономических санкций». Организаторами стали комитет по бюджету, налогам и финансам и комитет по экономике. Участники рассмотрели вопросы оказания мер поддержки. Поговорили они и о работе «Фонда микрофинансирования Орловской области» и «Фонда поддержки предпринимательства Орловской области», о социальных контрактах и др.

Многие спикеры отметили высокую эффективность действующих мер поддержки. Однако было сказано и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям. В частности, о таких «узких местах» рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

«В своем выступлении он отметил, что на сегодняшний день государство предлагает широкий спектр поддержки, — сообщается на сайте правозащитника. — При этом меры отличаются своей востребованностью и доступностью. Отдельное внимание бизнес-омбудсменом было уделено продуктам Фонда развития промышленности. Одной из востребованных и доступных мер стало предоставление грантов региональными ФРП — для компенсации затрат на уплату процентов по кредитным договорам».

Лыкин напомнил, что постановлением Правительства РФ от 18.04.2022 года №686 были утверждены «Правила докапитализации региональных фондов развития промышленности из резервного фонда». Выделенные федеральные средства через региональные фонды развития промышленности были направлены на предоставление грантов промышленным предприятиям. Последние с помощью этих грантов смогли компенсировать до 90 процентов затрат на уплату процентов по кредитам, предоставленным им на пополнение оборотных средств.

«Так, в 2022 году 15 промышленных предприятий Орловской области получили 43 гранта на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на общую сумму 1 300,0 млн рублей (общая сумма кредитов на пополнение оборотных средств, по которым предоставлены гранты), — говорится на сайте орловского бизнес-омбудсмена. — Евгений Лыкин также отметил, что, несмотря на ряд послаблений в рамках предоставления мер поддержки, значительная часть субъектов бизнеса не соответствует критериям получения большинства мер поддержки ФРП. Схожая ситуация при получении льготных кредитов от Корпорации МСП. Доступность значительной части инструментов возможна только для успешного бизнеса».

ИА «Орелград»