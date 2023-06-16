Добровольцы очистили от зарослей храм под Орлом

Старинный храм святителя Николая Чудотворца в селе Обратеево может получить вторую жизнь.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, 35 добровольцев очистили от зарослей полуразрушенный храм в Дмитровском районе. Речь идет о пустующем старинном храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в селе Обратеево. Добровольцы спилили старые деревья, росшие на территории храма, покосили траву, а также навели порядок внутри здания. По сути, в селе был проведен православный субботник, инициатива по проведению которого принадлежит местным жителям Алевтину Коротченкову, Владимиру Головачеву и уроженцу района Алексею Лыкову.

«Мужчины хотят сохранить Никольский храм для потомков. Эту идею поддерживают и их земляки, — говорят в митрополии. — Кирпичную трехпрестольную церковь в честь святителя Николая Чудотворца в селе Обратеево строили с 1888 года в течение 15 лет. Красивейший храм был возведен по проекту архитектора А. Тетеркина в духе образцовых храмов конца 19-го века. В свое время Никольский приход был довольно крупным. К примеру, на 1 января 1916 года здесь числилось почти две тысячи прихожан».

Как и многие другие храмы, эта церковь была закрыта после революции. Здание какое-то время использовалось под зерносклад. В годы Великой Отечественной войны в нем был размещен немецкий госпиталь. После войны храм вновь не стали восстанавливать, он использовался для складских целей местным колхозом. Ситуация изменилась только в 1990-х годах, да и то потому, что колхоз был закрыт. О храме забыли, здание пришло в запустение и, как говорят, несколько раз его даже пытались разобрать.

«С 2000-х годов в престольный и двунадесятые праздники в Никольском храме совершаются молебны, — уточнили в митрополии. — В эти дни в полуразрушенную церковь в Обратеево приезжают помолиться многие жители Дмитровского района. Сегодня местные добровольцы пытаются спасти храм святителя Николая Чудотворца от дальнейшего разрушения. Для этого нужно поменять кровлю на здании. Дмитровцы надеются, что найдется благодетель, который поможет им сохранить святыню. К слову, субботники в полуразрушенном Никольском храме в Обратеево организаторы планируют продолжить».

ИА «Орелград»