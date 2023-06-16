Особый режим ввели в Болховском районе

Орловцы должны быть готовы к ограничениям на пребывание в лесах, при разведении костров и проведении мероприятий.

Как сообщили в администрации Болховского района, на территории этого муниципального образования с 15 июня установлен особый противопожарный режим. Связано это с повышением пожарной опасности и ростом числа пожаров. На период действия особого режима вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин и открытого огня.

«Для недопущения природных пожаров проводится обновление просек и противопожарных минерализованных полос, — сообщили местные власти. — Кроме этого, организована работа по недопущению сжигания сухостоя на полях сельхозназначения, а также опашка лесных массивов, граничащих с полями, в период проведения сельскохозяйственных работ. В муниципальных образованиях осуществляются дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. В их числе работа оперативных групп по контролю за обстановкой с привлечением сотрудников правоохранительных органов, МЧС России, внеплановые противопожарные инструктажи с населением, опашка населенных пунктов, контроль за содержанием и исправностью источников наружного противопожарного водоснабжения».

В администрации подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев пожары являются следствием нарушения человеком требований пожарной безопасности. Кстати, нарушение правил в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет для граждан административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Жителей Болховского района власти призвали не поджигать траву и стерню, не сжигать мусор и не разводить костры, не разрешать детям баловаться со спичками, не бросать горящие окурки, не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла и др.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей территории Орловской области в настоящий момент преобладает 3-й класс пожарной опасности. Однако на территории трех муниципальных образований (город Орел, Орловский муниципальный округ и Болховский район) зарегистрирован 4-й класс пожарной опасности. По оперативным данным регионального ГУ МЧС, с начала 2023 года в Орловской области зарегистрировано 2370 пожаров, на которых погибло 27 человек, травмировано 19 человек и спасен 41 человек.

ИА «Орелград»