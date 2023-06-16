Школьные маршруты под Орлом стали опасными

Сотрудники ГИБДД проверили техническое состояние дорог в Ливенском районе.

Как сообщает региональное Управление ГИБДД, сотрудники ОГИБДД МО МВД «Ливенский» провели выездное обследование автомобильных дорог «Ливны — Русский Брод — Верховье» и «Ливны – Орел — Тамбов» -Крутое». Обследовались участки этих дорог в пределах Ливенского района. Мероприятие было плановым. Подобные рейды на регулярной основе проводятся с целью снижения аварийности, а также выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения со стороны владельцев автомобильных дорог и лиц, ответственных за их эксплуатацию.

Кстати, при этом используются технические средства измерения, выданные орловским полицейским в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В ходе надзорного мероприятия были обследованы и те участки указанных автодорог, по которым передвигаются школьные автобусы. Они подвозят к мечту учебы и обратно учеников Здоровецкой и Сахзаводской школ.

«В результате обследования выявлены существенные недостатки улично-дорожной сети в виде отсутствия горизонтальной дорожной разметки на проезжей части, пешеходных переходах, искусственных неровностях, — сообщает УГИБДД. — Установлено наличие множественных выбоин, трещин на проезжей части, занижение, разрушение и завышение обочин, значительно превышающих предельные размеры отдельных дефектов, установленных нормами ГОСТ Р 50597-2017».

Кроме того, отсутствуют дорожные знаки различных групп, наличие которых предусмотрено проектами организации дорожного движения на данные автодороги. Также полицейские обратили внимание на отсутствие километровых столбиков по всей протяженности проверенных дорог. Все выявленные недостатки делают эти дороги потенциально опасными для участников дорожного движения.

«По фактам выявленных недостатков информация направлена в органы прокуратуры, а также в адрес собственников дорог и обслуживающих организаций объявлено предостережение об устранении нарушений требований действующего законодательства, — подытожили в УГИБДД. — Сотрудники Госавтоинспекции убеждены в том, что содержание дорог оказывает существенное влияние на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и на тяжесть их последствий, в том числе с участием детей».

ИА «Орелград»