«Справедливороссы» попросили горсовет Орла проверить Парахина

Тема проверки – фальсификация выборов.

Группа орловских депутатов от «Справедливой России» направила председателю городского совета Василию Новикову официальное письмо. Подписанты просят провести служебное расследование и депутатскую проверку в связи с возможной фальсификации выборов в облсовет в 2021-м году, в которой, по их мнению, участвовал мэр Юрий Парахин.

К своему письму народные избранники приложили результаты лингвистической экспертизы, выполненной Главным экспертным центром при Минюсте РФ. Об этом в соцсетях сообщил депутат облсовета Руслан Перелыгин.

«Если в ходе депутатского расследования выявятся факты нарушения действующего законодательства, что, собственно, указано в результатах экспертизы Минюста, просим Вас удалить мэра Парахина и вынести этот вопрос на сессию. Особенно это важно в преддверии выборов губернатора. Мы хотим, чтобы всё было честно», — заявили подписанты в своём видеообращении.

Со своей стороны, председатель горсовета Василий Новиков пообещал рассмотреть обращение и предоставить письменный ответ.

Ранее стало известно, что в Следственный комитет поступило заявление от экс-главы территориального избирательного комитета Советского района Орла, в котором он заявил о соответствующих фактах.

ИА «Орелград»