В райцентрах Орловщины начали работу координаторы фонда «Защитники Отечества»

Пока что охвачены шесть населённых пунктов.
Координаторы занимаются персональным сопровождением участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Специалисты помогают им получить медицинскую и социальную реабилитацию, в том числе, оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Обратиться за помощью к координаторам Филиала фонда «Защитники Отечества» по Орловской области можно по следующим адресам:
- г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 13 (городской Семейный МФЦ),
- пгт. Долгое, ул. Свердлова, 34-В («Центр социального обслуживания населения Должанского района»),
- г. Мценск, ул. Микрорайон 1, д. 1 (городской «Центр социального обслуживания населения»),
- г. Ливны, ул. Воронежская, д. 21 («Центр социального обслуживания населения Ливенского района»)
- пгт. Шаблыкино, ул. Октябрьская, д. 38 («Центр социального обслуживания населения Шаблыкинского района»),
- пгт. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 3 («Центр социального обслуживания населения Новодеревеньковского района»).
Пообщаться с координаторами можно по будням с 8 до 17 часов (во всех населённых пунктах, кроме Шаблыкино) или с 9 до 18 часов (в Шаблыкино). Обеденный перерыв с 13 до 14 часов.
Напомним, что Филиал фонда «Защитники Отечества» по Орловской области располагается в Орле на улице Степана Разина, дом 3.
ИА «Орелград»