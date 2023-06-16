В райцентрах Орловщины начали работу координаторы фонда «Защитники Отечества»

16.6.2023 | 10:58 Новости, Общество, СВО

Пока что охвачены шесть населённых пунктов.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Координаторы занимаются персональным сопровождением участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Специалисты помогают им получить медицинскую и социальную реабилитацию, в том числе, оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Обратиться за помощью к координаторам Филиала фонда «Защитники Отечества» по Орловской области можно по следующим адресам:

  • г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 13 (городской Семейный МФЦ),
  • пгт. Долгое, ул. Свердлова, 34-В («Центр социального обслуживания населения Должанского района»),
  • г. Мценск, ул. Микрорайон 1, д. 1 (городской «Центр социального обслуживания населения»),
  • г. Ливны, ул. Воронежская, д. 21 («Центр социального обслуживания населения Ливенского района»)
  • пгт. Шаблыкино, ул. Октябрьская, д. 38 («Центр социального обслуживания населения Шаблыкинского района»),
  • пгт. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 3 («Центр социального обслуживания населения Новодеревеньковского района»).

Пообщаться с координаторами можно по будням с 8 до 17 часов (во всех населённых пунктах, кроме Шаблыкино) или с 9 до 18 часов (в Шаблыкино). Обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

Напомним, что Филиал фонда «Защитники Отечества» по Орловской области располагается в Орле на улице Степана Разина, дом 3.

ИА «Орелград»

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