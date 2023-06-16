В райцентрах Орловщины начали работу координаторы фонда «Защитники Отечества»

Пока что охвачены шесть населённых пунктов.

Координаторы занимаются персональным сопровождением участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Специалисты помогают им получить медицинскую и социальную реабилитацию, в том числе, оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Обратиться за помощью к координаторам Филиала фонда «Защитники Отечества» по Орловской области можно по следующим адресам:

г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 13 (городской Семейный МФЦ),

пгт. Долгое, ул. Свердлова, 34-В («Центр социального обслуживания населения Должанского района»),

г. Мценск, ул. Микрорайон 1, д. 1 (городской «Центр социального обслуживания населения»),

г. Ливны, ул. Воронежская, д. 21 («Центр социального обслуживания населения Ливенского района»)

пгт. Шаблыкино, ул. Октябрьская, д. 38 («Центр социального обслуживания населения Шаблыкинского района»),

пгт. Хомутово, ул. Комсомольская, д. 3 («Центр социального обслуживания населения Новодеревеньковского района»).

Пообщаться с координаторами можно по будням с 8 до 17 часов (во всех населённых пунктах, кроме Шаблыкино) или с 9 до 18 часов (в Шаблыкино). Обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

Напомним, что Филиал фонда «Защитники Отечества» по Орловской области располагается в Орле на улице Степана Разина, дом 3.

ИА «Орелград»