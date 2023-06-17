Амчанин требовал льготу за проведенный дома армейский отпуск

Любопытное гражданское дело рассмотрели в Мценске.

Мценский районный суд рассмотрел спор о досрочном назначении пенсии по старости. Как пояснили в пресс-службе суда, гражданин подал иск с претензией к пенсионному органу, отказавшему ему в назначении пенсии по старости досрочно. Сам же мужчина уверен, что такая льгота ему полагается по закону. По его мнению, снижение пенсионного возраста на три года должно быть ему предоставлено в связи с проживанием в городе Мценске в определенный период времени, когда это была территория с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

«Пенсионный органом истцу был предоставлен ответ, в котором разъяснено право на снижение пенсионного возраста на два года, так как период проживания в городе Мценске документально подтверждается только со 2 июля 1987 года по 31 января 1998 года, — говорится в информации суда. — Не согласившись с подсчетом пенсионного органа, истец обратился в суд, указывая, что с 3 июня 1985 года по 1 июля 1987 года он проходил службу в рядах Советской Армии, а в мае 1986 года ему был предоставлен 10-дневный отпуск, который он провел по месту регистрации, в городе Мценске, поэтому просил суд признать за ним право на досрочное назначение пенсии со снижением пенсионного возраста на три года, назначить и производить выплату пенсии».

Оценив представленные доказательства, суд принял сторону пенсионного органа, посчитав, факт предоставления отпуска истцу и проживания в спорный период с 24 апреля 1986 года по 30 июня 1986 года в Мценске не подтвержден. В военном билете, учетно-послужной карточке истца и в архивах Министерства обороны и военного комиссариата сведений о нахождении его в отпуске, об отбытии в отпуск не нашлось. Не решили дело в пользу истца даже показания свидетелей. Суд учел то, что рассматриваемые события произошли 37 лет назад. Вряд ли кто-то, кроме самого истца, может достоверно вспомнить такой краткосрочное явление, как 10-дневный отпуск.

Иными словами, показания допрошенных по делу свидетелей суд не принял во внимание в качестве достоверного доказательства, подтверждающего предоставление истцу отпуска и проживание его в спорный период в городе Мценске, и отказал истцу. Последний обжаловал решение в суд апелляционной инстанции, который оставил его жалобу без удовлетворения.

ИА «Орелград»