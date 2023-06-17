Орловцы оспорили кадастровую стоимость 169 объектов

В регионе подвели предварительные итоги работы по кадастровой оценке недвижимости.

За прошедший период 2023 года жители Орловской области оспорили кадастровую стоимость 169 объектов недвижимости, в том числе 156 земельных участков. В результате кадастровая стоимость в размере рыночной стоимости установлена в отношении 108 объектов недвижимости. Такие сведения предоставило региональное Управление Росрестра. Сообщается, что изначальная суммарная величина оспариваемой кадастровой стоимости превысила 2,565 миллиарда рублей. После пересмотра он снизилась до 1,597 миллиарда рублей. То есть снижение кадастровой стоимости в сумме составило 967,987 миллиона рублей.

«В 2022 году в Орловской области проведена государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), за исключением земельных участков, сведения о которых отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 января 2022 года, — сообщили в Росреестре. — Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Орловской области от 5 октября 2022 года № 594. Всего на территории региона оценено 454 669 земельных участков».

Как говорят в ведомстве, получить сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости можно в режиме онлайн с помощью сервисов Росреестра «Публичной кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки». Найти интересующую информацию можно по кадастровому номеру объекта. Кроме того, за разъяснениями, связанными с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости, можно обратиться в БУ ОО «МР БТИ».

«В случае несогласия с величиной кадастровой стоимости заинтересованное лицо вправе обратиться в бюджетное учреждение с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном статьей 21 Закона № 237-ФЗ, — объяснили в региональном Управлении Росреестра. — Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 19.11.2020 № 708 1 января 2021 года установлено датой перехода к применению на территории Орловской области положений статьи 22.1 Закона № 237-ФЗ».

Данная статья предусматривает возможность досудебного установления бюджетным учреждением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

ИА «Орелград»