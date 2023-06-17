Орловцы стали реже болеть сифилисом и туберкулезом

Специалисты оценили ситуацию с инфекционной заболеваемостью.

Как сообщает Орелстат со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в январе-апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снизилась заболеваемость педикулезом – в 1,5 раза, туберкулезом – на 27,9 процента, сифилисом – на 20 процентов, острыми кишечными инфекциями – на 10,5 процента, острыми инфекциями верхних дыхательных путей – на 7,4 процента.

«Вместе с тем, число заболевших гриппом превысило уровень прошлого года в 76,2 раза, сальмонеллезными инфекциями – в 3 раза, — говорится в информационном отчете Орелстата. — Зарегистрировано 65 человек с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также пять случаев заболевания клещевым боррелиозом».

Что касается новой коронавирусной инфекции COVID-19, то заболеваемость ею по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в 8,6 раза. К слову, в оперативном прогнозе Главного управления МЧС России по региону, в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Орловской области находится в норме. По информации Управления Роспотребнадзора, на территории региона зарегистрировано 140 616 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 138 364 человек выздоровели, а 1986 человек умерли с посмертным диагнозом COVID-19.

«В целях профилактики распространения респираторных инфекций в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Орловской области применяется мера разобщения детей в организованных коллективах, — сообщает ГУ МЧС. — Региональным оперативным штабом Орловской области по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Орловской области принято решение о введении ограничительных мер на территории региона с 28 марта 2020 года по настоящее время».

ИА «Орелград»