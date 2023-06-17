В Ливенском районе в четыре раза увеличили дефицит бюджета

Местные власти представили отчет об исполнении бюджета в текущем году.

В Ливенском районе власти утвердили отчет об исполнении муниципального бюджета по итогам перового квартала 2023 года. Анализ документа предварительно провела Контрольно-счетная палата. Финансовых нарушения она не нашла, но констатировала несколько тревожных фактов. В частности, первоначальным решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 22 декабря 2022 года бюджет на текущий год был спланирован с дефицитом в сумме 11,237 миллиона рублей.

В результате внесения изменений по доходам и расходам дефицит только за первые три месяца текущего года увеличился на 31,472 миллиона рублей. По состоянию на 1 апреля 2023 года он, по данным бюджетной росписи, составил 42,709 миллиона рублей. То есть в таком объеме дефицит планируется по итогам года, но параметры еще могут быть не раз изменены. Что касается первого квартала, то за указанный период времени бюджет Ливенского района также был исполнен с превышением расходов над доходами. Дефицит сложился в сумме 1,411 миллиона рублей.

«Муниципальный долг Ливенского района по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 10 миллионов рублей (бюджетные кредиты), — говорится в заключении Контрольно-счетной палаты. — Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета Ливенского района в отчетном периоде не предоставлялись. Текущая кредиторская задолженность сложилась в сумме 34,665 миллиона рублей, из которой 32,179 миллиона — бюджетные учреждения, 2,485 миллиона рублей — казенные учреждения. Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату не значится».

ИА «Орелград»