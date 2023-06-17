В Орле пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел

Фестиваль «Орловская мастерская» будет организован в городском парке.



Орловский областной центр народного творчества пригласил всех желающих принять участие в региональном фестивале народных промыслов и ремесел. Мероприятие пройдет под названием «Орловская мастерская» в Городском парке культуры и отдыха. Фестиваль приурочен к празднованию Дня народных художественных промыслов, установленного указом президента РФ в 2022 году. Этот праздник отмечается в предпоследнее воскресенье июня. Соорганизатором фестиваля выступает областной департамент культуры.

Цели мероприятия: сохранение, возрождение и развитие традиций народной культуры, стимулирование интереса современных мастеров и художников, творческих коллективов к изучению и пропаганде национального культурного наследия, выявление талантливых мастеров народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства, фольклорных ансамблей и исполнителей народной песни в регионе.

Кроме того, организаторы видят свою задачу в популяризации народных промыслов и ремесел, сохранении традиционных технологий обработки природных материалов и изготовления предметов быта, орудий труда и одежды. Помимо прочего, это еще и поддержка традиционных семейных ценностей, и сохранение исторической памяти, и патриотическое воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения — на основе традиционной народной культуры.

Согласно положению, фестиваль проводится в Орле 16-18 июня 2023 года. Его программа включает в себя: круглый стол с участием мастеров-ремесленников; презентацию авторского проекта «Орловские сказки из рогоза»; выставку «Мастер и ученики»; презентацию вышитой карты Орловской области. Завершающий фестивальный день 18 июня представит гостям фолк-концерт «В нас по вулице…», арт-площадку «Традиций вереница» (народные игры, забавы, мастер-классы, беседы о традиционной культуре), выставку-продажу произведений народных промыслов и ремесел «Ремесленная улица», площадку «Орловский сувенир». Также будет работать выставка-продажа товаров орловских гастрономических брендов.

«В мероприятиях могут принять участие мастера Орловской области, достигшие 18 лет, сохраняющие традиционные технологии народных художественных промыслов и ремесел, бытовавших на территории Орловской области, а также мастера, производящие сувенирную продукцию с использованием технологий народных промыслов и ремесел, — пояснили организаторы. — Для участия мастеров в выставке «Ремесленная улица» и для проведения мастер-классов, обязательно наличие традиционного или стилизованного народного костюма».

Для участия в фолк-концерте «В нас по вулице…» приглашаются фольклорные, казачьи и народные коллективы, сольные исполнители в песенном и хореографическом жанрах. Для выступления коллективы готовят программу продолжительностью до 20 минут. Художественный уровень постановок должен отличаться высоким исполнительским мастерством и сценической культурой. Все участники будут награждены дипломами и благодарственными письмами.

ИА «Орелград»