В Орле школа не выполнила показатели по ударным инструментам

КСП озвучила итоги проверки детской школы искусств.

Контрольно-счетная палата города Орла в соответствии с планом работы провела проверку эффективности и целевого расходования МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки» субсидий. Как следует из отчета контрольного органа, деньги выделялись учреждению на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Также было проверено использование муниципального имущества в 2022 году и прошедшем периоде 2023 года.

В своем отчете аудиторы пишут, что школа в 2022 году не выполнила муниципальное задание по четырем программным показателям: духовые и ударные инструменты, народные инструменты, струнные инструменты и фортепиано. По трем из указанных показателей невыполнение превысило допустимое значение (духовые и ударные инструменты, народные инструменты, струнные инструменты). Вероятно, речь идет о наборе обучающихся, но расшифровывать, в чем именно выразились недостатки, аудиторы в своем отчете не стали.

При этом они отметили, что управлением культуры администрации города Орла не было проведено уменьшение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с его невыполнением. Соответственно не был обеспечен возврат в бюджет города Орла остатка субсидии по недостигнутым показателям муниципального задания в сумме 2,644 миллиона рублей. Также в КСП считают, что учредителем были необоснованно заключены дополнительные соглашения, увеличившие размер субсидии, в связи с чем школе было излишне перечислено 373,1 тысячи рублей.

«Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составило 1,411 миллиона рублей (оплата штрафов, пеней, выплаты стимулирующего характера, назначенные с нарушением действующего законодательства), — сообщает также КСП. — Учреждением допущены иные нарушения действующего законодательства. По результатам контрольного мероприятия направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства»

Представления были адресованы начальнику управления культуры администрации города Орла и директору МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки». Кроме того, информация о результатах контрольного мероприятия направлена мэру, в УМВД России по городу Орлу и в прокуратуре Железнодорожного района. Отчет о результатах контрольного мероприятия также был доведен до председателя Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»