В Орле создали службу для эвакуации на случай войны

Положение о муниципальных спасательных службах актуализировано.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление от 2019 года «О муниципальных спасательных службах гражданской обороны города Орла». В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города он постановил дополнить список указанных служб еще одной – автотранспортной. От лица мэрии курировать ее будет комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи. В состав службы включены МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», АО «Стройтранс», ПАО «Орелстрой» и индивидуальные перевозчики. Впрочем, подобная структура на случай ЧП действовала и раньше.

Однако в свете непростой геополитической ситуации список служб и их функций дополнен новым пунктом. Согласно ему, автотранспортная муниципальная спасательная служба обязана: вести учет автотранспорта, который останется после мобилизации на объектах города, независимо от форм собственности; формировать автоколонны для эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасный район; вывоз в безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей, уникального оборудования, продовольствия и других материальных средств.

Также к ее функциям отнесены: подвоз рабочих смен организаций, продолжающих работу в военное время; транспортное обеспечение действий сил при проведении АСНДР в очагах поражения и районах ЧС; организация ремонта техники, вышедшей из строя в ходе выполнения мероприятий ГО; эвакуация поврежденной и неисправной техники с маршрутов движения и участков работ на сборных пунктах поврежденных машин и ремонтные предприятия; организация снабжения ремонтных предприятий и формирований служб запасными частями и ремонтными материалами; поддержание привлекаемой техники в исправном состоянии и постоянной готовности; обеспечение транспортом всех перевозок, предусматриваемых планами ГО и защиты населения и территории от ЧС в военное и мирное время».

ИА «Орелград»