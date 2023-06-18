Чиновники не отказались от идеи пустить с молотка дом ветеранов и детдом

Областные власти распорядились о приватизации государственного имущества.

Пока глава Орловской области Андрей Клычков находится на Петербургском международном экономическом форуме, временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Соколов издал распоряжение о приватизации государственного имущества. Оно должно быть продано на электронных аукционах с открытой формой подачи предложений о цене. Врио губернатора также утвердил начальную цену продажи каждого лота. Как следует из распоряжения, она была определена на основании отчетов об оценке рыночной стоимости. Провести торги поручено акционерному обществу «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга.

В перечень включено и то имущество, которое уже пытались приватизировать, но из-за отсутствия заявок на участие торги признавались несостоявшимися. Например, в очередной раз власти попытаются пустить с молотка детский дом, расположенный в поселке Колпна. Вместе с земельным участком он оценен в 4,656 миллиона рублей. Кроме того, желающие могут приобрести земельный участок общей площадью 18 976 квадратных метров с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: двумя спальными корпусами, зданием отделения реабилитации, зданием прачечной и морга, складом, гаражом и котельной. Все это имущество расположено в деревне Зубцово Ливенского района. Раньше оно представляло собой Здоровецкий дом ветеранов.

Также на торги выставят административное здание в поселке Шаблыкино ценой 1,86 миллиона рублей, производственно-административное здание на улице Молдавской в Орле (согласно открытым данным, оно использовалось детским военно-патриотическим клубом) — 53,79 миллиона рублей, навес для машин в поселке Культурная Посадка — 298 тысяч рублей, земельный участок в селе Муравль Троснянского района общей площадью 50 000 квадратных метров с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: основным корпусом с пристройкой, столовой, гаражом и жилым домиком.

ИА «Орелград»