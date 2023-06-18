Готовность управляющих компаний к зиме проверят

Мэрия Орла утвердила программу проведения проверки готовности к отопительному периоду.

Мэр Юрий Парахин распорядился о создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов. Также он утвердил ряд программ, предусматривающих мероприятия и график проведения таких проверок. Председателем комиссии назначен Сергей Филатов, заместитель мэра – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Кстати, Парахин наделил его правом подписи паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Проверки управляющих компаний будут проводиться с 21 августа по 8 сентября. УК должны будут предоставить комиссии документы, подтверждающие устранение выявленных ранее нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, и документы, доказывающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. Проверяющие оценят выполнение плана ремонтных работ и их качество, состояние тепловых сетей, чердаков, лестничных клеток, подвалов, центральных тепловых пунктов, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции.

Также комиссия оценит наличие и работоспособность в жилых домах приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов и защиты системы теплоснабжения, наличие паспортов теплопотребляющих установок и пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами, наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом.

Проверена должна быть и исправность электропроводки. Кроме того, комиссия изучит финансовую документацию, чтобы убедиться в том, что у управляющих компаний нет задолженности за поставленную тепловую энергию. Проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций намечена на октябрь. Здесь акцент будет сделан на готовности к выполнению графика тепловых нагрузок и поддержанию температурного графика, соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

Проверит комиссия и функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, его обеспеченность средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами, нормативно-технической документацией, инструкциями и первичными средствами пожаротушения.

ИА «Орелград»