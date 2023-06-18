Иностранцам запретили финансировать выборы орловского губернатора

За расходованием средств кандидатов в ходе избирательной кампании будут строго следить.

В Орловской области официально стартовала кампания по выборам губернатора. Официальной точкой отсчета стала публикация в прессе постановления о назначении выборов. Тем временем Избирательная комиссия Орловской области утвердила порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции. По закону каждый кандидат на должность губернатора Орловской области обязан создать собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании. Делается это после уведомления облизбиркома о выдвижении, но до представления документов для регистрации.

В соответствии с законом Орловской области право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам. Средства имеют целевое назначение: они могут использоваться кандидатами только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании. Также кандидат обязан назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Контролировать формирование избирательных фондов и расходование этих средств будет облизбирком.

Региональное законодательство гласит, что избирательные фонды могут формироваться за счет нескольких источников. Прежде всего, за счет собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 5 миллионов рублей (для кандидатов, включенных в избирательный бюллетень при повторном голосовании, максимум составляет 6 миллионов рублей). Пополнить фонд могут средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией. Они в совокупности не могут превышать 50 миллионов рублей.

Кроме того, фонд кандидата может пополняться за счет добровольных пожертвований граждан (в размере, не превышающем для каждого гражданина 500 тысяч рублей) и юридических лиц (в размере, не превышающем для юридического лица совокупно 50 миллионов рублей). При этом стоит помнить о том, что в соответствии с региональным законодательством предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата составляет 50 миллионов рублей.

Кстати, законом запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов иностранным гражданам, государствам и организациям, лицам без гражданства, гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования, российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля иностранного участия в их уставном капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования решения о назначении выборов губернатора. Не вправе жертвовать деньги кандидату международные организации и общественные движения, любые органы власти, государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

ИА «Орелград»