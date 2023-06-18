Орловчанка расколотила машину парня, обманувшего ее со свиданием

В суде девушка призналась, что изувечила иномарку из чувства мести и обиды.

Решение по уголовному делу вынес Ливенский районный суд Орловской области. В роли подсудимой и гражданского ответчика выступила местная жительница, ранее не судимая. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества, когда эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) Инцидент произошел в апреле 2023 года. Около полуночи девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, подошла к припаркованному во дворе автомобилю марки «Опель Астра».

Далее она буквально начала избивать иномарку. Сначала удары наносила ногами, затем – какой-то палкой, подобранной здесь же. В результате такого нападения автомобиль получил механические повреждения. Девушка расколотила оба зеркала заднего вида, сломала антенну, оторвала рычаги стеклоочистителя. На кузове оставила вмятины и царапины. Причиненный ею автовладельцу материальный ущерб был оценен в 85 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении инкриминируемого преступления признала. Она пояснила, что сделала это из неприязненных отношений к владельцу машину. Мол, он ее обманул, отказал в общении и любовной связи. Она также рассказала, что в ту ночь пришла к дому мужчины, к которому испытывала чувство влюбленности. Она отправилась к нему домой на свидание, причем уверяла, что кавалер сам ее туда пригласил. Однако дома его не оказалось. Поняв, что он ее обманул, испытывая к нему злость и обиду, девушка стала умышлено наносить удары ногами и найденной во дворе палкой по машине, которая стояла во дворе дома. Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Потерпевшему же разъяснили право подачи гражданского иска о взыскании ущерба.

ИА «Орелград»