В Малоархангельске пьяного вора исправят трудом

Суд дал местному жителю шанс на исправление без отсидки в колонии.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело о краже, совершенной летом прошлого года двумя подвыпившими приятелями. Перед судом предстал только один фигурант, так как уголовное дело в отношении второго выделено в отдельное производство. Суд установил, что в июле прошлого года, когда приятели находились в состоянии алкогольного опьянения, у них внезапно возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества.

Говоря простыми словами, подельники решили обчистить чужой гараж. Они заранее распределили роли. Подсудимый взялся лично взломать гараж, а его подельник должен был остаться на улице и наблюдать за окружающей обстановкой. Задачей было предупредить соучастника в случае, если на улице кто-то появится. Было установлено, что подсудимый взломал дверь в гараж при помощи металлического лома.

Затем подельники проникли внутрь и похитили имущество, принадлежащее потерпевшей – хозяйке строения. В частности, воры унесли с собой шлифовальную угловую машину и сварочный аппарат, общая стоимость которых позднее была определена почти в три тысячи рублей. С места преступления подельники скрылись, но вскоре были задержаны. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Следствие и суд квалифицировали его действия по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище). Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ. В суде это объяснили тем, что подсудимый ранее не был судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроен. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»