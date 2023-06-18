В Орле прирастет сеть нестационарной торговли

Схема НТО пополнена сразу тремя нестационарными кафе.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла». Постановление принято, как следует из преамбулы документа, в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории областного центра, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения.

Самым главным изменением стало то, что перечень нестационарных торговых объектов (НТО) был дополнен. В нем появились сведения о трех нестационарных кафе, которые будут располагаться на улице Московской, 30, на улице Тургенева в районе дома №16 и на улице Ленина, 29. Соответственно, они будут оказывать услуги общественного питания. Кроме того, схему дополнил еще один объект — торговый автофургон, который будет располагаться на улице Зеленина, в районе дома №6. Мэрия разрешила там круглогодичную реализацию хлебобулочных изделий.

По данным дислокации, потребительский рынок города Орла на начало 2023 года включал в себя 4604 объекта, в том числе 2362 стационарных объекта розничной и оптовой торговли, 494 киоска и павильона, 11 постоянно действующих и три тематические ярмарки («Ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел», «Ярмарка «День меда» и «Новогодняя тематическая ярмарка»), 535 предприятий общественного питания и 1199 предприятий по оказанию услуг.

Как отметил в своем годовом отчете Юрий Парахин, обеспеченность населения областного центра торговыми площадями превышает норматив в 2,7 раза, а посадочными местами в предприятиях общественного питания — в 1,5 раза. По заявлениям хозяйствующих субъектов в 2022 году в схему размещения нестационарных торговых объектов было включено 21 место для размещения киосков и павильонов и 10 мест для передвижных объектов. За прошедший год по результатам 10 аукционов на право размещения НТО было заключено 43 договора на размещение киосков и павильонов (всего в 2022 году действовало 403 договора, или на 56 больше, чем в 2021 году), 97 договоров на размещение передвижных нестационарных объектов (2021 год – 91). Доходы бюджета от размещения НТО в 2022 году в целом составили 25,2 миллиона рублей, что на 14,5 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»