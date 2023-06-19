14-летний орловец госпитализирован после ДТП

Авария произошла в Болхове.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 17 июня в 14 часов 20 минут на местной улице Первомайской у дома №24 «не разминулись» автомобиль и мопед. 35-летний водитель «Лады Весты», поворачивая налево, не уступил дорогу подростку на «Vento Riva-II SX CM 48Q». Транспортные средства двигались навстречу друг другу.

В итоге водитель мопеда (2009 года рождения) получил телесные повреждения и был госпитализирован. Причём не в местную ЦРБ, а в областной центр, в травматологическое отделение НКМЦ имени Круглой.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, в том числе семь ДТП с девятью пострадавшими.

ИА «Орелград»