На лечение орловцев вне региона потратили полмиллиарда

Прошлогодние расходы ТФОМС обсуждают депутаты регионального парламента.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловский облсовет народных депутатов поступил итоговый отчет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета за 2022 год. Он был исполнен по доходам в сумме 11,161 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 11,04 миллиарда. Отметим, что план по расходам составлял 11,159 миллиарда рублей, то есть он был исполнен на 98,9 процента. Большая часть затрат пришлась на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Эти расходы составили 10,922 миллиарда рублей.

В состав данных затрат входит, в частности, оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, на что в минувшем году было потрачено 260,446 миллиона рублей. Еще 510 миллионов рублей было направлено на оплату лечения граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами. Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медстрахованию, с заболеванием и или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в прошедшем году составило 292,398 миллиона рублей.

Были у ТФОМС и иные расходные статьи. Например, 46,335 миллиона рублей составили затраты на исполнение мероприятий, реализуемых органом исполнительной власти Орловской области и финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса Фонда, в том числе: 38,227 миллиона рублей – на финансирование дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. Еще 8,107 миллиона было потрачено на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Расходы на выполнение функций аппарата самого ТФОМС составили 72,158 миллиона рублей. В общей структуре данные расходы составляют всего 0,7 процента.

ИА «Орелград»