Орловских ветеранов кормили колбасой с антибиотиком

Продукт «признали недействительным».

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, «неправильную колбасу» нашли в пищеблоке социального учреждения для ветеранов войны и труда Орловского района. Образцы продукции отправили на экспертизу. Уточняется, что речь идёт о докторской колбасе производства ООО «МПК Атяшевский» (из республики Мордовия).

Лабораторный анализ показал, что продукт не соответствует требованиям техрегламентов и ГОСТа. В частности, специалисты обнаружили в колбасе антибиотик энрофлоксацин в количестве 12 микрограммов на один килограмм. По нормам его не должно было быть там вовсе.

В итоге Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии, оформленную на мясную продукцию ООО «МПК Атяшевский». Информацию направили всем причастным лицам (производителю, поставщику и владельцу), а также в другие территориальные управления ведомства (по Республике Мордовия и Пензенской области).

Всего с начала года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям признало недействительными 60 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения.

ИА «Орелград»