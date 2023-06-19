Орловских ветеранов кормили колбасой с антибиотиком

19.6.2023 | 14:27 Закон и порядок, Медицина, Новости

Продукт «признали недействительным».

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, «неправильную колбасу» нашли в пищеблоке социального учреждения для ветеранов войны и труда Орловского района. Образцы продукции отправили на экспертизу. Уточняется, что речь идёт о докторской колбасе производства ООО «МПК Атяшевский» (из республики Мордовия).

Лабораторный анализ показал, что продукт не соответствует требованиям техрегламентов и ГОСТа. В частности, специалисты обнаружили в колбасе антибиотик энрофлоксацин в количестве 12 микрограммов на один килограмм. По нормам его не должно было быть там вовсе.

В итоге Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии, оформленную на мясную продукцию ООО «МПК Атяшевский». Информацию направили всем причастным лицам (производителю, поставщику и владельцу), а также в другие территориальные управления ведомства (по Республике Мордовия и Пензенской области).

Всего с начала года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям признало недействительными 60 деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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