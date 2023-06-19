В Орле на площади Ленина «приземлился» планер

Здесь провели показательную акцию.

Мероприятие организовали силами Федерации планерного спорта Орловской области. Планер разместили в месте пересечения площади с одноимённой улицей, напротив здания гостиницы «Салют».

Так как небо над Орловщиной закрыто для подобных полётов в связи с СВО, на самом деле, летательный аппарат доставили сюда на автомобиле, сообщает «Орёлтаймс».

Акция приурочена к 100-летию планерного спорта в России и 85-летию Орловского аэроклуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Предполагается, что она привлечёт к этой спортивной дисциплине широкое внимание орловцев, в первую очередь, несовершеннолетних. Все желающие смогли залезть в кабину и посидеть на месте пилота.

Также на стендах, размещённых на улице Ленина, организована тематическая выставка материалов. Она продлится до конца июля.

ИА «Орелград»