В Орле пройдут митинг-реквием и минута молчания

Мероприятия будут приурочены ко Дню памяти и скорби.

В Орле 21 июня в 10.00 на площадке перед Орловской областной библиотекой им. Бунина состоится митинг-реквием «Живи и помни!» Он будет приурочен ко Дню памяти и скорби – 82 года назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Как уточнили в «Бунинке», в программу мероприятия включены выступления представителей государственных и общественных учреждений, концертные номера вокального ансамбля Академии ФСО России, выставка предметов Великой Отечественной войны из музея РАНХиГС Среднерусского института управления. Также пройдет акция «Книга о Великой Отечественной войне в подарок».

«В памяти человеческой роковая дата 22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны, — говорят в областной библиотеке. — Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Приглашаем жителей города почтить память всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы свое Отечество».

А 22 июня, в День памяти и скорби, в Орле, как и по всей стране, пройдет Всероссийская минута молчания. В 12.15 вся страна затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Для участия в акции необходимо просто остановиться на одну минуту. В это время прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекращают работать кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт. На предприятиях (где позволяет технологический цикл) останавливается работа, берут паузу и сельскохозяйственные и обрабатывающие предприятия.

ИА «Орелград»