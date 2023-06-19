В Орле в детской поликлинике обновили аппарата УЗИ

19.6.2023 | 10:31 Медицина, Новости

Закупка обошлась в 5,4 миллиона рублей.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Новый ультразвуковой аппарат экспертного класса поступил в городскую Детскую поликлинику №1. Технику в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Аппарат обладает набором современных технологий и опций, которые увеличивают качество изображения в разы и дают врачу возможность провести комплексное обследование.

«У нас теперь есть дополнительные датчики для обследования новорожденных. Мы сможем проводить нейросонографию — УЗИ головного мозга у новорождённых и детей первого года жизни, а также более точно диагностировать патологии тазобедренных суставов», — рассказала врач ультразвуковой диагностики Алла Карасева.

Новый аппарат позволяет сохранять исследования, в том числе, записывать на видео, и вести архив, чтобы специалисты могли тщательнее отслеживать динамику заболевания. Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, ежемесячно ультразвуковые исследования в детской поликлинике №1 Орла проходят около 1000 детей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования