Клычков раскритиковал благоустройство парка в Тросне

20.6.2023 | 15:21 Новости, Общество, Строительство

Орловский губернатор потребовал исправить недочёты.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Речь идёт о благоустройстве входной зоны парка районного центра. Данные работы выполнялись в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Объект выбирали сами жители Тросны. Парк благоустраивают в четыре очереди. Первые два уже позади. Сейчас ведутся работы в рамках третьего (стоимостью около 1,3 миллиона рублей). Подрядчик на всех этапах один и тот же — ГУП Орловской области «Дорожная служба».

Губернатор Андрей Клычков, который приехал в Тросну с рабочим визитом, осмотрел парк и остался не вполне доволен увиденным.

«Это безобразие — деньги в рамках программы выделяются, а работы проводятся некачественно. Входная группа выполнена крайне неудовлетворительно — плитка лежит криво, не закрыты торцы. Все выявленные недостатки в рамках гарантийного срока, за счёт подрядчика необходимо устранить», — высказался Клычков.

Также орловский глава обратил внимание на тот факт, что инициатива данного благоустройства исходила именно от местных жителей. «Эту общественную территорию выбрали жители в ходе голосования. Только они в рамках «Народной приёмки» должны сказать окончательное слово по качеству выполненных работ», — заявил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»

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