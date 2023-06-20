В центре Орла открылась волейбольная площадка

Поиграть могут все желающие.

Размер площадки составляет 28 на 36 метров. Это позволяет организовать 2 игровые зоны. Кроме того, здесь используется специальный кварцевый песок, который обеспечивает комфортную игру и предотвращает возможные травмы, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

В данный момент на площадке проходят тренировки и игры орловских спортивных школ. Однако приобщиться к пляжному волейболу могут все. Кроме того, опытные инструкторы расскажут желающим о тонкостях правил игры, а также выступят в качестве судей.

На ближайшие месяцы в Орле запланирована серия соревнований, где найдётся место и пляжному волейболу. Это первенство спортивных школ, областные и всероссийские старты, а также отдельный турнир, посвящённый данному виду спорта – фестиваль «Орловское лето».

ИА «Орелград»