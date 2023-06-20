В Орле у «самолёта» сделают большую парковку

20.6.2023 | 17:20 Новости, Строительство

Для этого приходится вырубать деревья.

Фото: vk.com/oreladm / Михаил Орловский

Судьба территории, которая находится на Комсомольской улице у Памятника лётчикам, прояснилась в диалоге, который состоялся в социальных сетях в официальной группе администрации Орла «ВКонтакте».

Один из пользователей задал соответствующий вопрос, сопроводив его фотографией. «Вот этот островок с деревьями и газоном каким образом вам помешал? Почему нельзя просто поменять бордюрное обрамление и не спиливать здоровые деревья?» — поинтересовался орловец.

Представители городских властей пояснили: «Указанные деревья были спилены для создания новых парковочных мест. Жители близлежащих домов выразили потребность в должном количестве машиномест, и мы учли эту просьбу в разработке проектно-сметной документации. Проект прошел проверку государственной экспертизы, а все деревья обследованы комиссией по зеленым насаждениям».

«Всё благоустройство завершится до 15 октября. Осенью будем высаживать взрослые саженцы с родным комом земли на всем протяжении улицы Комсомольской», — заключили в администрации Орла.

Напомню, что данные работы ведутся в рамках большого капитального ремонта Комсомольской улицы. На ней приводят в порядок отрезок между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе.

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

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