Главврач орловской ЦРБ рассказал, почему приходится переманивать специалистов

В невыгодных условиях оказываются учреждения у областной столицы.

Тему реализации программы «Земский доктор» подняли в очередной раз 21 июня на заседании профильного комитета Орловского областного Совета. Главврач Нарышкинской ЦРБ Александр Софронов посетовал, что «миллион» не могут получить местные специалисты. Чтобы принять участие в программе, им нужно уехать в Сосково или Шаблыкино. В Нарышкино же приходят работать «земские врачи» из Орла, которым до ЦРБ условно ехать полчаса и не обязательно менять место жительства.

«Мы начинаем переманивать у соседних районов специалистов», — констатировал Александр Софронов.

Также, по мнению главврача, излишнее условие для участия в программе — улучшение жилищных условий. Софронов подчеркнул, что главное – получить специалиста. Председатель комитета Иван Дынкович отметил, что намеренная «перепрописка» может быть поводом для внимания правоохранительных органов.

Руководитель департамента здравоохранения Игорь Петчин подтвердил, что молодой специалист не может вернуться в родной район и стать участником программы «Земский доктор».

«Такие принципы заложены».

Также по пальцам можно пересчитать населенные пункты, в которых фельдшер или врач получат единовременную выплату в максимальном размере, так как учитывается удаленность. Еще одна проблема – отток в соседние регионы. Помимо общероссийской программы там есть свои выплаты. Орловской области сложно с ними конкурировать. Игорь Петчин предложил единственный вариант удержать специалистов – создавать комфортные условия, чтобы хотелось идти на работу и переезд не казался привлекательным. Также чиновник поделился результатами опроса выпускников. На первом месте при трудоустройстве бытовые и социальные потребности. Кроме того, молодых специалистов пугает отсутствие наставничества, особенно в удаленных деревнях.

За время реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» их участниками в Орловской области стали 266 врачей, 88 фельдшеров, в 2023 году планируется 25 и 11 соответственно.

ИА «Орелград»