На Орловщине будут награждать «Почётных наставников»

21.6.2023 | 17:15 Новости, Образование, Общество

Для них утвердили специальный знак.

Фото: Официальный портал Орловской области

Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Согласно приложению к этому документу, знаком будут награждаться только граждане Российской Федерации. Они должны являться «лучшими наставниками молодёжи» и входить в число «высококвалифицированных работников».

При этом сфера работы может быть практически любой – наставников будут искать в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, технической сфере, на государственной службе, в образовании и медицине, культуре и искусстве. Однако гражданин должен заниматься наставнической деятельностью не менее трёх лет.

Знак отличия «Почётный наставник Орловской области» будут изготавливать из золотистого металла с нанесением эмали бордового цвета. Высота составит 45 миллиметров, ширина – 35 миллиметров. К знаку будет выдаваться удостоверение.

ИА «Орелград»

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