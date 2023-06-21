На Орловщине школьные автобусы ездили по «диким» дорогам

21.6.2023 | 17:46 Закон и порядок, Новости, Образование

Нарушения выявила прокуратура.

Фото: belokuriha-gorod.ru

Речь идёт о девяти дорогах, расположенных в Глазуновском районе. По ним осуществляется движение школьных автобусов. Однако при всём этом дорожное движение на этих трассах не регламентировано. Документация по его организации фактически отсутствует. Среди них есть дороги общего пользования как регионального, так и межмуниципального значения.

Районная прокуратура выявила проблему и обратилась в Заводской суд Орла. Надзорное ведомство попросило обязать «Орёлгосзаказчик» разработать такую документацию, согласовать её с нужными инстанциями и утвердить.

Суд поддержал иск. Исполнение судебного решения находится на контроле, сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орелград»

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