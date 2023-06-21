Орловцев с гепатитом может оказаться в два раза больше

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Гепатологический центр Городской больницы имени Боткина и Орловский центр СПИД начали выездную работу в трудовые коллективы региона. Специалисты проверяют всех желающих на гепатит C и ВИЧ. Выездная бригада уже побывала на телеканалах «Первый Областной» и «Вести-Орёл», а также на одном из промышленных предприятий Мценского района.

Главная цель акции – выявить новых заболевших гепатитом C. По данным врачей, их фактическое число может сильно отличаться от официального.

«На территории региона зарегистрировано около 7 тысяч пациентов с гепатитом С, но мы предполагаем, что их должно быть в два раза больше, исходя из общероссийской статистики. Мы хотим выявить пациентов, которые не знают о своем заболевании, как можно быстрее, пока они не получили осложнения. Обнаруженный на ранней стадии гепатит С вылечивается в 95-100% случаев. Поэтому если мы получаем положительный тест, то сразу проводим бесплатное обследование, и пациент получает ранний доступ к терапии», — рассказала заведующая областным гепатологическим центром городской больницы имени Боткина Виктория Адоньева.

Медики уже закупили более 3000 тест-систем. Чтобы организовать такую проверку в своём коллективе, руководителю необходимо связаться с организаторами данного мероприятия по телефону 44-56-01.

ИА «Орелград»