Орловцы попросили Путина сделать дорогу

21.6.2023 | 16:48 Новости, Общество, Строительство

Обращение к губернатору не помогло.

Фото: vk.com/rvperelygin

Видеообращение к президенту России записали жители деревни Леженки, которая входит в Платоновский сельсовет Орловского муниципального округа. Населённый пункт находится от областного центра всего в нескольких километрах. Вот только преодолеть их – серьёзная проблема.

Фактически, на дороге отсутствует какое-либо покрытие. Из-за этого после выпадения осадков она становится «недействительной». В деревню не могут попасть ни автомобили экстренных служб, ни другой транспорт. Кроме того, в селе живут дети, которые посещают школу, и им тоже приходится часто «ходить к знаниям» по грязи.

Ранее жители деревни обратились к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Они не получили ответа, хотя после этого на место приехал сотрудник ГИБДД, который зафиксировал существование данной проблемы. Кроме того, Платоновская сельская администрация оповестила орловцев о том, что в текущем году на этом участке сделают ямочный ремонт. Однако некоторые из местных жителей восприняли это как издевательство, так как по факту на дороге вообще отсутствует покрытие.

Видеообращение орловцев к Путину опубликовал в соцсетях депутат областного совета Руслан Перелыгин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования