Орловцы попросили Путина сделать дорогу

Обращение к губернатору не помогло.

Видеообращение к президенту России записали жители деревни Леженки, которая входит в Платоновский сельсовет Орловского муниципального округа. Населённый пункт находится от областного центра всего в нескольких километрах. Вот только преодолеть их – серьёзная проблема.

Фактически, на дороге отсутствует какое-либо покрытие. Из-за этого после выпадения осадков она становится «недействительной». В деревню не могут попасть ни автомобили экстренных служб, ни другой транспорт. Кроме того, в селе живут дети, которые посещают школу, и им тоже приходится часто «ходить к знаниям» по грязи.

Ранее жители деревни обратились к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Они не получили ответа, хотя после этого на место приехал сотрудник ГИБДД, который зафиксировал существование данной проблемы. Кроме того, Платоновская сельская администрация оповестила орловцев о том, что в текущем году на этом участке сделают ямочный ремонт. Однако некоторые из местных жителей восприняли это как издевательство, так как по факту на дороге вообще отсутствует покрытие.

Видеообращение орловцев к Путину опубликовал в соцсетях депутат областного совета Руслан Перелыгин.

ИА «Орелград»